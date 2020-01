Cantor Filipe Sambado cancela concerto no Hard Club após comício do Chega no local

O cantor Filipe Sambado alterou esta quarta-feira o local do concerto que estava marcado para o dia 14 de fevereiro no Hard Club, no Porto, devido ao facto de o espaço ter acolhido um encontro do partido Chega no passado dia 24 de janeiro. O concerto vai realizar-se no mesmo dia, mas terá uma localização diferente: a galeria de artes Maus Hábitos.

“O Filipe, a sua banda e a Maternidade não se podem mostrar coniventes com um espaço que se permite a compactuar com um encontro de ideologia de extrema direita, contando com membros que manifestam uma agenda e um programa racista, xenófobo, homofóbico, transfóbico, misógino e tantos outros adjetivos depreciativos de opressão e intolerância, contra os quais nos posicionamos, expressamos e lutamos”, pode ler-se numa publicação na página de Facebook da agência Maternidade.