A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu esta quarta-feira suspender as negociações das ações do Sporting, enquanto aguarda “a divulgação de informação relevante”, segundo um comunicado divulgado no site da entidade.

“O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante”, informa a o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

A mensagem da entidade não revela mais pormenores, mas é divulgada um dia depois de ser conhecida uma nova proposta apresentada pelo Manchester United para a contratação do jogador do Sporting Bruno Fernandes ainda durante o mercado de inverno e que oferece um valor fixo de 55 milhões de euros, mais 25 milhões em variáveis. O negócio está quase confirmado, mas ainda não foi avançada uma confirmação oficial.