(em atualização)

São quase 6 mil infetados e outros 9 mil casos suspeitos só na China continental. Esta quarta-feira, o número de infeções confirmadas com o novo coronavírus (2019-nCov) já ultrapassou os valores da epidemia do vírus SARS (também um coronavírus) que, entre 2002 e 2003, infetou 5.237 pessoas em território continental chinês. Nas últimas 24 horas, o balanço das autoridades chinesas deram conta de 1.459 novos casos confirmados, enquanto que o número de vítimas mortais volta a subir, estando agora nos 132.

Segundo os dados da Comissão Nacional de Saúde da China, divulgados em comunicado e que reportam até à meia-noite de dia 28 de janeiro, há ainda 9.239 casos suspeitos. Mas o cenário deverá ainda piorar. Segundo um especialista chinês em doenças respiratórias, o pico do surto deverá acontecer em 10 dias. Em declarações à Xinhua, agência estatal de notícias chinesas, Zhong Nanshan, que lidera a equipe de especialistas da China para controle e prevenção do vírus, sublinhou que não é possível precisar com exatidão o pico, mas acredita que não deve haver “aumentos em larga escala” após uma semana ou, no máximo, 10 dias.

“Existem duas chaves para combater a epidemia: deteção precoce e isolamento precoce”, disse Zhong. “São os métodos mais primitivos e mais eficazes”.

Entretanto, a British Airways anunciou esta quarta-feira a suspensão de todos os voos para a China continental, seguindo ordens do Reino Unido, para evitar viagens para o país por causa do novo coronavírus. Anúncios semelhantes já tinham sido feito também pela norte-americana United Airlines, pela sul-coreana Air Seoul, pela China Airlines e Eva Airways (Taiwan), Air Canada, Lufthansa e Cathay Pacific (Hong Kong). Estas companhias já suspenderam os voos ou estão prestes a fazê-lo, escreve a Al-Jazeera.

Francisco George defende mudança na Constituição

Num artigo de opinião publicado no jornal Público, a propósito da nova epidemia de coronavírus, o antigo diretor-geral de saúde defende o internamento obrigatório por questões de saúde pública, o que levaria a fazer mudanças na Constituição.

“Em Portugal, é altura de deputados da Assembleia da República alterarem a alínea h) do número 3, do artigo 27.º da Constituição, no sentido de passar a ser permitido o internamento obrigatório por motivos de Saúde Pública. Inadiável”, escrevre Francisco George.