Situações extremas exigem medidas extremas. Várias vilas na província de Hubei estão a construir muros de cimento em seu redor para se isolarem do exterior e evitarem que potenciais infetados entrem nos seus territórios. A reportagem da televisão britânica Sky News em Hubei identificou, pelo menos, seis localidades que tomaram esta medida drástica.

“A nossa vila construi-o [o muro] para proibir forasteiros de entrarem na nossa vila. Para reduzir o número de pessoas a entrar e a sair”, diz um habitante de Hubei ao correspondente na Ásia da Sky News.

Britain and China will work on a possible evacuation of UK citizens from Hubei province in the next few days.

Our Asia correspondent @Chesh reports that across China, villagers are sealing themselves off in an attempt to prevent coronavirus spreading.https://t.co/V2S6ClpSsz pic.twitter.com/tntKCUM4O5

— Sky News (@SkyNews) January 28, 2020