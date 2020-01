O Instituto Médico Legal de Los Angeles, nos Estados Unidos, identificou oficialmente o corpo de Kobe Bryant, que morreu, no domingo, quando o helicóptero Sikorsky S-76 caiu a pique em Calabasas, na Califórnia, segundo o jornal El Mundo. Sabe-se agora que o ídolo dos Los Angeles Lakers foi identificado através das impressões digitais, segundo revelaram os especialistas forenses, que também já conseguiram concluir a identidade do treinador de basebol, John Altobelli, que morreu no acidente acompanhado pela sua mulher, Kery e a filha, Alyssa. Por identificar, estão ainda as outras cinco vítimas, incluindo a filha de Bryant, Gianna, de 13 anos.

As autoridades também já chegaram à conclusão de que o helicóptero não tinha um sistema de alerta recomendado para avisar o piloto quando estava demasiado perto do solo. No entanto, os investigadores não sabem se essa tecnologia teria conseguido evitar o acidente. Também foi identificada a falta de uma caixa negra com gravador de dados de voo, o que tornaria mais fácil apontar a causa do acidente.

Segundo a polícia, a região estava dominada por um denso nevoeiro e o experiente piloto da aeronave ainda tentou sair da neblina, mas não conseguiu evitar a colisão contra uma colina. A National Transportation Safety Board, a entidade americana encarregue da segurança do tráfico aéreo, revelou imagens do local do acidente. No vídeo, são visíveis os restos da aeronave.

O bimotor Sikorsky S-76B bateu numa encosta 60 segundos depois e explodiu em chamas, vitimando todas as nove pessoas que estavam a bordo, de acordo com os detalhes do acidente revelados pela autoridade norte-americana de segurança da aviação. Os investigadores estimam que o helicóptero de luxo de Bryant atingiu o solo a uma velocidade de mais de 600 metros por minuto. “É uma descida bastante íngreme em alta velocidade”, confirmaram as autoridades.

O tempo da descida ao impacto foi provavelmente de cerca de um minuto.”

Os investigadores ainda não conseguem dar uma explicação para o que pode ter levado a aeronave a inclinar-se abruptamente para um dos lados e depois cair. Mas supõem que o helicóptero ainda estava inteiro antes de atingir o solo.

A morte de uma das maiores estrelas da NBA chocou o mundo e Bryant recebeu milhares de homenagens de fãs, políticos, artistas, atletas e clubes nas redes sociais.