A chuva forte originou cerca de 30 ocorrências nos Açores desde a tarde de terça-feira, “grande parte” das quais na ilha de São Miguel, relacionadas com “inundações em vias e habitações e ainda pequenas derrocadas”, segundo a Proteção Civil.

Num balanço feito esta terça-feira de manhã à agência Lusa, uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou ainda que “os concelhos de Ponta Delgada, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Lagoa e Povoação”, na ilha de São Miguel, foram os mais afetados pelo mau tempo. Além de São Miguel, a Proteção Civil dos Açores registou “uma ocorrência em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, e outra nas Velas, em São Jorge”, acrescentou.

Segundo a Proteção Civil, “não há informação de estradas encerradas, nem feridos”. Das ocorrências registadas, “a maioria já foi solucionada”, havendo apenas “cinco em fase de resolução”.

Contactada pela Lusa, fonte da transportadora aérea açoriana SATA referiu não existir neste momento quaisquer cancelamentos de voos.