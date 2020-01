Teve lugar em Beverly Hills, esta terça-feira, a 22ª edição dos Costume Designers Guild Awards, prémios exclusivamente dedicados a distinguir quem mais se destacou no design de guarda-roupa para filmes e séries de televisão. No total, foram entregues prémios em oito categorias, além de quatro galardões excecionais e de carreira, entre eles o “Spotlight Award”, este ano entregue a Charlize Theron.

Nas categorias de época, a competição era renhida. “Jojo Rabbit” foi eleito o melhor guarda-roupa no formato de filme, depois de ter entrado na corrida ao lado de produções como “Downtown Abbey”, “Era Uma Vez em… Hollywood” e “Rocketman”. Um prémio para Mayes C. Rubeo, a mulher que esteve por trás do guarda-roupa de “Avatar”, em 2009.

Do lado das séries, “The Marvelous Mrs. Maisel” ganhou pelo segundo ano consecutivo, depois de Donna Zakowska, a custom designer de serviço ter levado também o Emmy para casa. O episódio em questão “It’s Comedy or Cabbage”, na terceira temporada. Nesta categoria, estavam ainda nomeadas produções como “The Crown” e “Chernobyl”, entre outras.

“Knives Out” ganhou o prémio de Excelência num Filme Contemporâneo, graças ao trabalho de Jenny Eagan, responsável pelo guarda-roupa de “Viúvas”, em 2018. “The Dress”, episódio da quinta temporada de “Schitt’s Creek”, valeu à série e a Debra Hanson o prémio de Excelência em Televisão Contemporânea.

“Maléfica: Mestre do Mal” foi o filme distinguido na categoria de Excelência num Filme Sci-fi/Fantasia, com Ellen Mirojnick a arrecadar o prémio, ela que, recentemente, foi responsável pelos guarda-roupas dos filmes “The Laundromat” e “O Grande Showman”. Michele Clapton ganhou o mesmo prémio, mas para televisão, com o episódio final de “A Guerra dos Tronos”.

Adicionalmente, o programa de televisão “The Masked Singer” e o anúncio publicitário da United Airlines foram as produções distinguidas nas categorias de Televisão em Direto e Formatos Curtos, respetivamente.

A menos de duas semanas para os Óscares, vai ser na noite de 9 de fevereiro que a área do custom design voltará a ser premiada. Na corrida à estatueta dourada de Melhor Guarda-roupa estão os filmes “O Irlandês”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Mulherzinhas” e “Era Uma Vez em… Hollywood”.