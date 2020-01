A GNR deteve em flagrante delito seis pessoas por furto de mais de 700 quilos de azeitona numa propriedade agrícola no concelho de Serpa, distrito de Beja, foi esta quarta-feira divulgado.

As seis pessoas, quatro homens e duas mulheres, com idades entre 25 e 47 anos, foram detidas na terça-feira, constituídas arguidas e libertadas sujeitas à medida de coação de termo de identidade e residência, adiantou à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a guarda, em comunicado enviado à Lusa, após uma denúncia feita pelo proprietário do olival, militares da força de segurança deslocaram-se ao local, onde surpreenderam as seis pessoas a furtar azeitona com recurso a máquinas de apanha manuais.

No seguimento da detenção, a GNR apurou que as pessoas tinham dois veículos no olival, “um dos quais com grande capacidade de carga”, para efetuar o transporte da azeitona furtada.

A GNR apreendeu os dois veículos, vários utensílios usados e 708 quilos de azeitona, que foram devolvidos ao legítimo proprietário.

A ação foi efetuada pelo Núcleo de Investigação Criminal com o reforço do Posto Territorial de Moura do Comando Territorial de Beja da GNR, que comunicou os factos ao Tribunal Judicial de Serpa.