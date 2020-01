Lábios esculpidos e volumosos com uma tonalidade intensa durante oito horas? Hidratação da pele garantida ao longo de 48 horas? Aproximamo-nos de fevereiro a todo gás e apanhamos boleia do frio e da chuva para testar as novidades das primeiras semanas do ano. A Neutrogena contraria os rigores do inverno com a sua tradicional fórmula norueguesa, que inclui uma máscara para mãos e pés. A Estée Lauder ajuda a regular estados de espírito com uma nova injeção de cores para os lábios. O luxo ganha um update com as novidades La Mer e a Bioderma convida-nos a fazer as malas sem preocupações com tamanhos. A lista de compras não termina sem uma atualização de um dos campeões de vendas da Benefit, um primer reforçado com efeito hidratante. É caso para dizer “porfection”.

