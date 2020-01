“Então, Portugal já não quer os estrangeiros no país? Vai acabar com os vistos Gold?“. Estas foram, logo, as primeiras perguntas que foram feitas num encontro de diretores da multinacional do imobiliário JLL, em Londres, esta semana. Numa mesa em que estavam vários responsáveis internacionais da consultora, sobretudo os ligados ao segmento habitacional, interlocutores diretos dos investidores no imobiliário, Portugal voltou a ser falado pelas boas razões mas, desta vez, também pelas “más notícias, que viajam rapidamente”, diz a JLL. Isto é, a possibilidade de se reduzirem as isenções de IRS para os residentes não-habituais e, sobretudo, de limitar os vistos gold aos investimentos fora das grandes cidades. E, aí, nesta fase, os investidores não mostram grande interesse em investir.

A revelação foi feita no encontro anual que a JLL promove com jornalistas portugueses, em Lisboa, para apresentar o relatório “Market 360º”. Os vistos gold já têm tido um impacto muito menor no volume de transações imobiliárias no país, pelo que a preocupação destes consultores imobiliários vai mais para o facto de decisões legislativas como esta poderem “criar a perceção de que os estrangeiros já não são bem-vindos e que já não precisamos dos investimentos deles“, que, diz Pedro Lancastre, diretor-geral da JLL Portugal, foram essenciais para recuperar da crise.

Dos cerca de 25 mil milhões de investimento imobiliário que houve no setor residencial, em Portugal, no ano passado, só o equivalente a cerca de 2,4% é que disse respeito aos vistos gold (perto de 660 milhões), segundo dados fornecidos pela JLL, pelo que o impacto mais significativo será ao nível da perceção internacional. Esse impacto pode ser “enorme”, diz Pedro Lancastre, alertando para a perda dos ganhos “colaterais” do investimento estrangeiro em Portugal, que vão muito além dos valores pagos pelas casas — fala-se dos impostos que se pagam nessas transações mas, também, dos benefícios que é ter “famílias inteiras” que vêm para Portugal ajudar a “criar emprego: comer nos restaurantes, estudar nas universidades” e muito mais.

Os socialistas querem “incentivar o investimento em zonas do interior” restringindo a atribuição de vistos gold “nas comunidades intermunicipais do interior e nas regiões autónomas” e para investimento que “crie emprego”. A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, afastou a ideia de que medida possa vir a afugentar os investidores de Portugal: “Não queremos afastar os investidores mas atraí-los para outras zonas do país”. Mas assumem que pretende travar o sobreaquecimento nas áreas de maior procura imobiliária e onde os preços têm subido mais.

O problema, diz a JLL Portugal, é que os investidores internacionais não procuram tanto os locais fora das grandes cidades (o Algarve, até certo ponto, pode ser uma exceção) porque é nos centro das cidades que estão as maiores rentabilidades e, sobretudo, a segurança de uma maior liquidez — isto é, a facilidade em comprar e vender. Isso acontece não só em Lisboa mas em todos os mercados europeus e mundiais.