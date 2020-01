Um camião ardeu esta quinta-feira quando circulava no sentido sul-norte da Autoestrada do Norte (A1) no distrito de Aveiro, e obrigou ao corte da via direita, disse à Lusa fonte dos Bombeiros e da GNR.

A ocorrência registou-se cerca das 7h30, ao quilometro 238 da A1, entre os nós de Mamodeiro e de Albergaria, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros de Oliveira do Bairro, com uma viatura e cinco homens.

O fogo, que terá começado no rodado traseiro do atrelado, atingiu apenas o semi-reboque do pesado de mercadorias que transportava vigotas de cimento, e não provocou feridos.

Segundo fonte da GNR, cerca das 11h a via direita permanecia encerrada ao trânsito para que seja removida a carga e o que resta do semi-reboque.

Além dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, estiveram no local a GNR e a Brisa.