Se as eleições legislativas fossem esta semana, o Chega obteria 6,2% dos votos, igualando a CDU, de acordo com uma sondagem da Intercampus para o Correio da Manhã. Isto significaria que o partido de André Ventura ultrapassaria o PAN, que, muito provavelmente, não conseguira alcançar votos suficientes para conseguir formar um grupo parlamentar.

No barómetro da Intercampus, o PS está em queda, com 32,8% das intenções de voto, permitindo assim a aproximação do principal adversário, o PSD, que conseguiu uma percentagem de 25,8%. O CDS também desceu e, se houvesse eleições, ficaria atrás da Iniciativa Liberal. O Correio da Manhã recorda, no entanto, que a sondagem foi feita antes da eleição do novo líder, Francisco Rodrigues dos Santos, no fim de semana passado.

Já o Livre, segundo o jornal, recupera ligeiramente.