Cristiano Ronaldo voltou a ser o número 1, atingindo mais um recorde, mas, desta vez, nas redes sociais. O jogador tornou-se na pessoa mais seguida no Instagram, ao atingir 200 milhões de seguidores na plataforma. O feito foi conseguido depois da publicação de uma fotografia que promove roupa interior da sua marca CR7.

Para celebrar a nova vitória, o jogador português utilizou a rede social para partilhar um vídeo. “Wow 200 milhões!!! Obrigada a cada um de vocês por partilharem esta viagem comigo todos os dias!!”, escreveu.

A conta de Instagram mais seguida continua a ser a da própria rede social, com mais de 330 mil seguidores, mas CR7 conseguiu bater uma meta que ainda nenhuma pessoa tinha atingido.

Em comparação com Messi, o jogador internacional português não deixa margem para dúvidas — tem mais 59 milhões de seguidores do que a estrela do Barcelona, que tem 141 milhões de seguidores. O terceiro jogador mais seguido é o Neymar Junior, que está atrás do argentino com menos 9 milhões de seguidores.

O internacional português, que joga atualmente pela Juventus, partilha o pódio com a cantora Ariana Grande e o ator Dwayne “The Rock” Johnson, que têm 173 e 170 milhões de seguidores, respetivamente.

Top 10 do Instagram:

Instagram: @Instagram — 330 milhões de seguidores

Cristiano Ronaldo: @cristiano — 200 milhões de seguidores

Ariana Grande: @arianagrande — 173 milhões de seguidores

Dwayne “The Rock” Johnson: @therock — 170 milhões de seguidores

Selena Gomez: @selenagomez — 167 milhões de seguidores

Kylie Jenner: @kyliejenner — 160 milhões de seguidores

Kim Kardashian: @kimkardashian — 158 milhões de seguidores

Lionel Messi: @leomessi — 141 milhões de seguidores

Beyoncé: @beyonce — 139 milhões de seguidores

Neymar Jr.: @neymarjr — 132 milhões de seguidores