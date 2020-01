Herdade do Freixo. Luz e profundidade abaixo do solo

As paredes e o chão foram tingidos com a mesma coloração da terra visível no exterior, criando uma ligação com o terroir. Os pátios interior terminam em forma de chaminés iguais às que existem no monte já referido e os maciços rochosos que foram aparecendo durante a construção foram deixados ficar — é o caso daquele que está na sala de barricas.

A herdade que se estende ao longo de 300 hectares — incluindo 35 de vinha plantada no monte mais alto, a 450 metros — está situada entre a Serra D’Ossa e Évora, no concelho do Redondo, e foi buscar o nome que ostenta nos rótulos à vizinha Aldeia do Freixo. A adega é uma continuação da paisagem pontuada por zambujeiros, oliveiras e azinheiras.