O piloto espanhol Jorge Lorenzo, que se retirou do circuito de MotoGP no final da temporada passada, vai continuar na Yamaha em 2020, como piloto de testes, anunciou na quarta-feira a marca japonesa, em comunicado.

Jorge Lorenzo, de 32 anos, estreou-se na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade com a Yamaha, em 2008, e passou nove anos na equipa oficial, com a qual conquistou três títulos mundiais, em 2010, 2012 e 2015. “A partir do shakedown em Sepang, na Malásia, de 2 a 4 de fevereiro, Lorenzo vai pilotar a YZR-M1. Ele também participará em outros testes oficiais e alguns privados ao longo deste ano, com o único objetivo de ajudar os engenheiros da Yamaha a desenvolver a moto de 2020″, refere o comunicado.

De momento, não está previsto nenhum wild card (convite) para Jorge Lorenzo regressar ao ativo para participar em algum Grande Prémio de MotoGP, mas a Yamaha está “aberta a essa possibilidade se ele decidir correr novamente”.