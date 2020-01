O treinador Petit disse esta quinta-feira que o Belenenses SAD vai apresentar-se “com uma estratégia bem definida” diante do líder Benfica, na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, querendo dar sequência ao trabalho desenvolvido.

“Trabalhamos dia a dia naquilo que são as nossas ideias. Temos um sistema de jogo, mas as dinâmicas podem ser diferentes, isso varia de adversário para adversário. Trabalhamos em função da estratégia do adversário e do que podem fazer, mas também das nossas ideias, para ver onde os podemos ferir”, explicou o técnico, em conferência de imprensa.

Após uma derrota na estreia (1-0), com o Vitória de Setúbal, Petit retomou o caminho das vitórias na formação lisboeta, ao impor-se por 2-1 ao Portimonense e, embora o próximo jogo seja frente ao líder do campeonato, o treinador acredita que os seus jogadores “poderão fazer um bom resultado”. “Vínhamos de uma série negativa e agora queremos dar seguimento às nossas ideias, transportá-las para o jogo, sabendo que do outro lado está uma equipa muito forte, que não perde há muito tempo, com um coletivo muito forte e individualidades acima da média”, sublinhou.

Enquanto jogador, Petit alinhou nas “águias” durante seis temporadas, tendo “muito boas recordações”, mas assegurou que, assim que é dado o apito inicial em cada jogo, trabalha pelo emblema que enverga e na tentativa de conquista dos três pontos. “Estive no Benfica seis anos, deixei muito boas recordações, mas agora estou deste lado, defendo estas cores e o emblema que trago ao peito. Quando começa o jogo, trabalho com estas cores e trabalharei para tentar o melhor resultado possível, que são os três pontos”, realçou.

Na última semana, o Belenenses SAD anunciou duas contratações, o defesa esquerdo Rúben Lima e o médio defensivo Cafú Phete, com Petit a afirmar que “vêm trazer experiência e competitividade” ao plantel, explicando que a preparação diária não se alterou por jogarem contra o líder e campeão nacional. “Preparamos o jogo sempre da mesma forma. Não fugimos muito às nossas ideias. Tivemos jogo no domingo e a semana foi mais curta, não deu para trabalhar muito, mas, dentro daquilo que pretendemos, os jogadores estão focados”, disse.

O Belenenses SAD, 15.º classificado, com 18 pontos, desloca-se, na sexta-feira, ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, líder da tabela, com 51 pontos, em jogo da 19.ª jornada da I Liga, com início às 19h.