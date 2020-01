Rui Rio foi ao baú de memórias parlamentares para encostar o PS à parede em matéria de IVA da energia, ao recordar que em 2013, era líder socialista António José Seguro e estava a troika no país, e o partido de António Costa apresentou na Assembleia da República um projeto de resolução a defender a redução da taxa. Só não tem memória para a proposta do BE que tem 15 dias e que insiste não conhecer, mas a verdade é que admite votar a favor, desde que nenhuma das propostas para a baixa do IVA da luz “provoque desequilíbrio orçamental“. E o PCP também não apareceu chocado em poder aprovar uma proposta do PSD. Ameaças deixadas em pleno terreno do inimigo.

Depois da audiência na residência oficial do primeiro-ministro sobre a cimeira de domingo dos Amigos da Coesão, os líderes dos dois partidos, Jerónimo de Sousa e Rui Rio, apareceram alinhados como é raro vê-los. E quem começou foi o social-democrata.

“Podem acontecer mil fotografias”, admite Rio quando questionado sobre a possibilidade de PSD voltar a aparecer ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP num acordo contra as pretensões do Governo (como já aconteceu com a carreira dos professores — tendo o PSD recuado depois). Para o líder social-democrata essa imagem não é problema: “Não me vou gerir por isso, mas pelo que é o interesse nacional”. E para Rio esse passa por uma descida da taxa do IVA da luz, desde que “com contrapartidas” — a mesma linha que impôs na altura da discussão do descongelamento das carreiras dos professores.

Jerónimo de Sousa não fala nessa parte, mas utiliza praticamente a mesma frase de Rio para admitir votar a favor de propostas de outros partidos sobre o IVA da luz, nomeadamente do PSD. “Não alinhamos o posicionamento de voto em relação à origem da proposta mas em relação ao seu conteúdo. Se existirem propostas justas o PSD”, o PCP não rejeita acompanhá-las. Antes dele, Rio tinha dito isto: “Eu não voto contra ou a favor de propostas em função de quem as apresenta”. A mesma linha de raciocínio e de ameaça. E o Bloco já tinha feito o mesmo no dia anterior:

No PS e no Governo reclama-se a ilegalidade da proposta do PSD que defende a redução do IVA da luz, no consumo doméstico, para 6% em julho deste ano. Nada se diz sobre a do PCP que defende a mesma redução mas logo a partir da entrada em vigor do Orçamento e para o gás natural também (não diferenciando o tipo de consumo) e nem sobre a do BE que propõe taxa intermédia (13%) também em julho.

Rui Rio diz que não conhece a proposta do BE, mas admite que “se a redução que propõe é menor, terá de ter contrapartidas menores do que as do PSD. Mas tem que ter contrapartidas”, adverte apenas. No BE acena-se com a subida do IVA da hotelaria como uma das medidas para compensar a redução do IVA da energia. Mas por agora ninguém entra em detalhes. Nem mesmo Jerónimo de Sousa que também se refugia na mesma táctica para não ter de comentar o conteúdo da proposta do PSD.

Já o social-democrata defende a sua dama e diz que a proposta do PSD “é legal. As regras europeias têm a ver com a salvaguarda do princípio da concorrência e aqui não estamos a interferir em nada no âmbito da concorrência”. E até lembra que em 2013, em plena troika, “o PS fez uma proposta no Parlamento para que o IVA da energia baixasse de 23 para 13%. Em plena crise e entre os deputados que assinaram esta proposta está o atual secretário de Estado da Energia”, João Galamba. Referia-se a um projeto de resolução entregue pelos socialistas onde era defendido que se aplicasse “ao gás e à eletricidade a taxa intermédia do IVA (13%)” e de ponderasse “a harmonização fiscal no domínio do gás butano vendido a retalho”.

O projeto foi chumbado pela maioria PSD/CDS, com Passos Coelho na altura a primeiro-ministro. O PCP, BE e o PEV abstiveram-se e só o PS votou a favor da recomendação que acabou rejeitada. E o secretário de Estado de quem Rio fala é o socialista João Galamba.

Confrontado com o eventual desencadear de uma crise política na sequência deste alinhamento de forças (PSD, BE e PCP), Rio diz: “A crise política não depende de mim, não sou perito em fazer crises. O que depende é a coerência das nossas propostas”. E nessa matéria, recorda que o PSD tem duas sobre o IVA da luz: uma para “se o Governo estiver de boa fé e outra para se não estiver.

O que quer isto dizer? “O Governo disse que queria baixar o IVA da eletricidade e pediu uma autorização à Comissão Europeia. Se o fez e se está de boa fé obviamente que o Orçamento já está preparado para isso” e por isso o PSD não terá de apresentar contrapartidas. Se o Governo não tiver essa previsão no Orçamento, então o PSD tem outra proposta com contrapartidas assumidas: cortes nos consumos intermédios do Estado.

Uma única indicação para os sociais-democratas, na votação do Orçamento na especialidade: “Todas as propostas que votar têm de ser propostas que não provoquem o desequilíbrio orçamental”. Já Jerónimo de Sousa não fala nesta parte, apenas avisa Costa que “se o PS não acompanhar o PCP em alguma medidas é responsabilidade do PS” por isso “não venham com esse papão” da crise política.

Recorde-se que a última coligação negativa, sobre os professores, aconteceu na última legislatura e acabou por recuar no plenário depois da ameaça de demissão feita por António Costa.

O que não interessa a Rio?

Dois temas: quem vota como sobre a eutanásia e a polémica Ventura/Joacine. Na eutanásia dá “completamente liberdade de voto” aos deputados do PSD: “Não me interessa rigorosamente nada”. E sobre as polémicas declarações do deputado do Chega, ou, no resumo de Rio: “há uma deputada que emite uma opinião sobre uma matéria e há outra que emite opinião sobre a opinião da deputada”. Conclusão do social-democrata: “Não vou dar para esse peditório”.

E daqui não saiu, mesmo quando questionado sobre as declarações de Ferro Rodrigues sobre o assunto, a recriminar Ventura.