O Santander Portugal fechou o ano de 2019 com lucros de 527,3 milhões de euros, um aumento de 5,5% em relação aos resultados do ano anterior. É o melhor resultado de sempre gerado pelo banco em Portugal, indica a instituição em comunicado de imprensa.

A informação foi avançada esta quinta-feira pelo banco, que apresenta os resultados em conferência de imprensa na sede do banco em Lisboa.

O banco registou uma descida ligeira (1,2%) da margem financeira mas esta, ainda assim, superou os 855 milhões de euros. Além disso, o banco cobrou 380,5 milhões em comissões, um aumento de 4,8% face ao ano anterior, e registou 95,2 milhões em resultados com operações financeiras (o que inclui venda de carteiras de títulos de dívida), uma rubrica que no ano anterior tinha tido um desempenho negativo. Com estas três rubricas, o produto bancário aumentou 7% para 1.344,5 milhões de euros.