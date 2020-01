“Estar no banco onde Isabel dos Santos é acionista não tem necessariamente de manchar a reputação de quem aqui tem procurado fazer um bom trabalho.” A frase é de Teixeira dos Santos, o presidente do EuroBic, o banco que tem estado no centro das suspeitas levantadas pelo Luanda Leaks sobre os negócios da empresária angolana.

O ex-ministro das Finanças, que é presidente do EuroBic desde 2016, deu à RTP as primeiras declarações depois de ter rebentado o caso que envolve o banco e as transferências feitas a partir de Lisboa e que foram aliás um dos temas sobre os quais deu explicações. E começou por lembrar que a “Engª Isabel dos Santos era elogiada e muito venerada”. Mas apesar de não sentir que a sua reputação ou credibilidade tenham sido manchadas, quando lhe perguntam se voltaria a aceitar o convite para presidir ao banco, Teixeira dos Santos é categórico: “Certamente que não”.

O presidente do EuroBic garante ainda que as transferências feitas da conta da Sonangol, de mais de 100 milhões de euros, para uma empresa no Dubai, alegadamente com ligações a Isabel dos Santos, não foram reportados ao Banco de Portugal na atura porque não tinham de ser. Assegura ainda que essas ordens foram dadas por pessoas legitimadas dentro da Sonangol — Isabel dos Santos era uma delas, mas havia outras — e eram “inteiramente legítimas”. E que foram ordenadas antes de saber que a angolana tinha sido exonerada pelo Presidente João Lourenço do seu cargo na petrolífera angolana.

Assinala ainda que a Sonangol nunca interrogou o banco sobre estas operações, “nem nunca pôs em causa os movimentos que constam desse extrato”. Ora foi o presidente que sucedeu a Isabel dos Santos, Carlos Saturnino, que levantou a suspeita de pagamentos feitos a consultoras com ligações à sua antecessora. O Banco de Portugal está a investigar essas operações depois de conhecidas e já impôs medidas de isolamento entre o EuroBic e a sua maior acionista. Isabel dos Santos anunciou entretanto que colocou a sua participação à venda.