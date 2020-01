Depois de ter anunciado no início de Janeiro os dados referentes às vendas no 4º trimestre de 2019, em que transaccionou cerca de 112.000 veículos, mais 15,5% do que no trimestre anterior e um novo recorde, a Tesla revelou finalmente os dados financeiros do último trimestre do ano: 7,384 mil milhões de dólares de facturação, dividendos pagos aos accionistas de 2,14 dólares por acção e um lucro EBITDA de 1175 milhões de dólares.

Os valores anunciados pelo fabricante de veículos eléctricos surpreenderam os analistas, que tinham antecipado uma facturação de 7,047 mil milhões de dólares e 1,62 dólares pagos por acção. Esta superação das expectativas, anunciada já depois do fecho da bolsa, teve como consequência uma nova subida em flecha na abertura das transacções, em que saltou dos 580,99$ no fecho, para 644,71$ uma hora e meia depois, numa subida de 10,9%.

Além dos valores detalhados dos resultados financeiros, que pode consultar na galeria, a Tesla revelou ainda que já está a fabricar o Model Y, modelo que chegou a estar previsto apenas para o final do ano. O construtor americano confirmou ainda que a EPA, a versão americana do sistema europeu WLTP, que determina os consumos e emissões dos veículos, reviu em alta a autonomia do Model Y, que subiu das iniciais 280 milhas (451 km) para 315 milhas (507 km), convertendo o Tesla no SUV mais eficiente do mundo, de acordo com o fabricante.

Em relação à produção de veículos, os últimos três meses de 2019 permitiram aos Model S e X vender 19.475 unidades, o melhor trimestre do ano, o mesmo acontecendo com o Model 3, que entregou 92.620 veículos. No ano completo, a Tesla afirmou ter comercializado 367.656 automóveis, prevendo elevar a fasquia para cima das 500.000 unidades, em 2020. Para atingir essa meta, a empresa conta com algumas unidades do Model Y, cerca de 100.000, e a contribuição da Gigafactory 3, a fábrica que a marca possui na China, de onde deverão sair 150.000 veículos em 2020, destinados à comercialização nos países asiáticos.