A Polícia Judiciária de Leiria anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem suspeito dos crimes de violência doméstica, violação de domicílio agravado e dois crimes de violação na forma tentada contra a ex-companheira.

Numa nota de imprensa, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, anunciou esta quinta-feira que deteve um homem, de 50 anos, no dia 28 de janeiro, suspeito da prática dos crimes de violência doméstica, violação de domicílio agravado e dois crimes de violação na forma tentada, ocorridos na zona de Leiria.

“O arguido constrangeu a vítima, sua ex-companheira, a práticas sexuais não consentidas, por mais de uma ocasião, exercendo maus tratos psíquicos e físicos, privando-a da sua liberdade e introduzindo-se na sua habitação durante a noite”, refere a mesma nota.

A PJ informa que o conhecimento dos factos foi recente. As diligências investigatórias desenvolvidas conduziram à detenção do suspeito, “na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito, pela autoridade judiciária”. O arguido, serralheiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima.