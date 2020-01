A decisão sobre a retirada de confiança a Joacine Katar Moreira já foi tomada, sabe o Observador, mas só será conhecida perto das 11 horas, numa conferência de imprensa convocada pelo partido.

A reunião da Assembleia terminou já perto das 5 horas da manhã desta sexta-feira depois de nove horas de debate e análise, tendo sido tomada uma decisão que, ao que tudo indica, será semelhante à tomada pela anterior Assembleia. Recorde-se que no final do IX Congresso do partido a direção disse que “só um milagre” poderia levar ao reatar de relações entre a deputada única e o Grupo de Contacto do partido.

Depois de alguma confusão sobre a convocatória da deputada para a reunião, sabe o Observador que Joacine Katar Moreira não esteve presente na reunião, bem como Ricardo Sá Fernandes membro do Conselho de Jurisdição do partido que marcou presença na SIC Notícias à mesma hora que decorria a Assembleia.

Na SIC, Ricardo Sá Fernandes retomou a ideia que seria “um erro retirar a confiança política a Joacine Katar Moreira”, afirmando que “seria do interesse do partido e de Joacine Katar Moreira que se estabelecessem as pontes necessárias” para que a relação entre a deputada única do partido e a direção continuasse.