O Benfica manteve esta sexta-feira praticamente os mesmos futebolistas da última convocatória, para a receção ao Belenenses SAD, numa lista reduzida a 18 futebolistas e da qual apenas saiu o médio internacional grego Samaris.

Em relação ao jogo em Paços de Ferreira, que as “águias” venceram por 2-0, no domingo, o treinador Bruno Lage reduziu a convocatória de 19 para 18 jogadores, fazendo sair Samaris, que já não tinha constado da ficha de jogo na Mata Real.

O Benfica, líder da I Liga, com 51 pontos, recebe esta sexta-feira o Belenenses SAD, 15.º, com 18, a partir das 19h, em jogo da 19.ª jornada, arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

Lista de 18 convocados:

Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Tomás Tavares e Grimaldo.