A Câmara de Braga vai investir cerca de um milhão de euros na promoção da eficiência energética dos túneis rodoviários e ruas do concelho, anunciou esta sexta-feira o município.

Em comunicado, a autarquia refere que o objetivo é a “reformulação” do sistema de iluminação, “para responder às crescentes preocupações de racionalização dos consumos energéticos da rede de iluminação pública, reduzindo os consumos através da alteração das luminárias existentes por luminárias LED”.

O investimento será realizado ao abrigo de três candidaturas ao Programa Operacional Norte 2020, cujo financiamento ascende a 881 mil euros. Das três candidaturas, já aprovado o projeto que visa a melhoria da eficiência energética no Túnel da Avenida da Liberdade, um trajeto urbano rodoviário considerado essencial e que faz a ligação entre a Avenida António Macedo e a Avenida da Liberdade. Nesta operação, serão substituídas 359 luminárias, com um investimento de cerca de 280 mil euros, comparticipados em 260 mil.

Já para os restantes túneis rodoviários do concelho, o município aguarda a aprovação da candidatura que prevê a substituição de 510 luminárias, com um investimento de cerca 208 mil euros, cofinanciados em 138 mil.

O município aguarda também aprovação para a execução do projeto para a melhoria da iluminação pública das ruas do concelho. Esta candidatura contempla a substituição de 1.964 luminárias, com um investimento superior a 512 mil euros, financiados em 483 mil.