(Em atualização)

Os democratas responsáveis pelo impeachment a Donald Trump vão tentar pela última vez tentar furar o muro formado pelos republicanos do Senado, que, ao que tudo indica, devem continuar a bloquear a possibilidade de serem convocadas novas testemunhas para depor no processo de destituição.

Esta sexta-feira decorre a primeira sessão depois da fase de perguntas, feitas pelos senadores ao longo dos últimos dias, tanto pela acusação de Donald Trump (um conjunto de democratas selecionados da Câmara dos Representantes), como pela sua defesa. Passado este tempo, o bloqueio partidário manteve-se, com uma maioria de republicanos a impedir a convocatória de novas testemunhas.

No Senado, os republicanos têm uma maioria de 53, contra 45 democratas e dois independentes. Até agora, os 47 democratas e independentes demonstraram que são a favor de convocar novas testemunhas — precisando, assim, que quatro republicanos se desviem da sua bancada e aprovem esse pedido, o que obrigaria a um prolongamento do impeachment.

Porém, até agora, só os republicanos Mitt Romney (Utah) e Susan Collins (Maine) disseram que vão votar a favor de novas testemunhas. Outros dois que estariam indecisos, Lisa Murkowsky (Alasca) e Lamar Alexander (Tennessee), já indicaram que vão votar contra novas testemunhas.

Lisa Murkowsky referiu que vai votar “não” em relação a novas testemunhas e justificou essa decisão com aquilo que diz ser a “natureza partidária de como este impeachment decorreu desde o princípio”, o que impediria “um julgamento justo no Senado”. Lamar Alexander referiu que os factos alegados pelos democratas foram provados e que estes “não são apropriados”, mas ainda assim acrescentou: “Há uma grande diferença entre este comportamento e um comportamento merecedor de impeachment“.

Democratas usam livro de Bolton para defender novas testemunhas

O objetivo dos democratas nesta sexta-feira é precisamente o de virar a maré republicana a favor de Donald Trump e conseguir quatro votos que viabilizem a chamada de novas testemunhas no Senado. Entre elas, a testemunha mais cobiçada é o ex-conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton.

Esta sexta-feira, o livro de John Bolton, que ainda não foi publicado, mas a cujos excertos o The New York Times teve acesso, voltou a comprometer a defesa de Donald Trump.

Naquelas páginas, o ex-conselheiro de Segurança Nacional, que teve uma saída abrupta da Casa Branca em setembro, conta como Donald Trump lhe terá pedido diretamente para ligar ao Presidente da Ucrânia para que este, por sua vez, recebesse instruções do advogado pessoal, Rudy Giuliani. Foi este último que liderou todos os esforços para investigar Joe Biden e a passagem do filho do candidato democrata por uma empresa energética na Ucrânia.

Nessa reunião, de acordo com o relato de John Bolton, estiveram presentes ainda o chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney; Rudy Giuliani; e o advogado da Casa Branca e defensor do Presidente no julgamento do impeachment, Pat A. Cipollone.

Na sua declaração inicial esta sexta-feira, o congressista Adam Schiff, um dos democratas responsáveis pela acusação de Donald Trump no Senado, referiu a notícia do The New York Times para sublinhar a necessidade de ouvir o testemunho de John Bolton e de outros.

[A notícia do The New York Times] é mais uma razão pela qual devíamos ouvir [mais] testemunhas, como tínhamos previsto”, disse Adam Schiff. “E não era preciso ser um visionário para prever isso. Os factos virão à superfície. Está agora nas vossas mãos decidir se os factos vão ser conhecidos a tempo de vocês tomarem uma decisão completa e informada em relação à culpa ou inocência do Presidente.”

Impeachment pode acabar entre esta sexta-feira e a próxima semana

No caso muito provável de os democratas não conseguirem convencer um total de quatro senadores republicanos a convocar novas testemunhas, o julgamento do impeachment encaminhar-se-á para uma fase final, onde Donald Trump deverá ser absolvido.

Perante este provável desfecho, sobra apenas a dúvida em relação à data em que isso poderá acontecer, levando assim ao final do julgamento.

Inicialmente, os republicanos no Senado expressaram a sua vontade de votar a absolvição de Donald Trump no final da sessão desta sexta-feira — isto é, já na madrugada de sábado, hora de Lisboa. Porém, de acordo com o Washington Post, que cita fontes do Congresso, o mais provável é, agora, que o julgamento seja prolongado até à próxima semana, terminando entre terça e quarta-feira.

Ou seja, o impeachment poderá estar terminado apenas depois do início das primárias do Partido Democrata no Iowa, agendadas para dia 3 de fevereiro, segunda-feira, e nas quais competem quatro senadores: o independente Bernie Sanders e os democratas Michael Bennet, Amy Klobuchar e Elizabeth Warren.

A decisão em torno dos timings do desfecho do julgamento terá de ser votada pelos senadores, esta sexta-feira, após uma discussão que poderá demorar várias horas.