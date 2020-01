Um indivíduo com mandado de captura internacional de extradição pela prática de assaltos a residências com violência na Suíça foi detido esta semana no Aeroporto do Porto, informou esta sexta-feira fonte oficial.

O cidadão estrangeiro tem 23 anos de idade e foi detido no controlo documental de fronteira realizado aos passageiros de um voo com destino a Stansted (Reino Unido), no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, distrito do Porto, por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O detido foi presente ao Tribunal da Relação do Porto e ficou em prisão preventiva a aguardar o processo de extradição para a Suíça, por suspeita da prática de assaltos a residências com recurso ao uso de violência naquele País.

O SEF também intercetou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro um cidadão estrangeiro na posse dum documento alheio emitido por França, no controlo de um voo com origem em Viracopos-Campinas (Brasil).