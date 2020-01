(Artigo em atualização)

A chegada de elementos de cara tapada percecionada de forma visual ou apenas através do barulho, a entrada dos invasores com o secretário técnico Vasco Fernandes a tentar fechar a porta do balneário sem sucesso, um indivíduo que trazia um cinto, o alarme de incêndio ativado pelo fumo, as marcas bem visíveis das agressões a Bas Dost. A seguir, o final da derrota do Sporting com o Marítimo, os insultos também junto ao autocarro, a altercação já na zona perto do check in no aeroporto. Por fim, as reuniões em Alvalade na véspera, a hora e marcação do treino. Em muitas das sessões do julgamento do caso de Alcochete, as perguntas e respostas costumam seguir quase uma linha condutora, que depois difere amiúde nas respostas consoante o posicionamento da testemunha no balneário ou a perceção da testemunha das palavras ouvidas. Por isso, este dia 24 tem tudo para ser diferente.

De manhã, William Carvalho, atualmente nos espanhóis do Betis, estará a ser ouvido via Skype. E o antigo médio e capitão do Sporting já foi referido neste julgamento por várias testemunhas, daí que o seu depoimento assuma uma especial importância. Quatro pontos que deverão ser focados: 1) a reunião realizada em abril, no pós-derrota com o Atl. Madrid, onde o internacional terá dito que Nuno Mendes, líder da Juventude Leonina, lhe transmitira que o então presidente, Bruno de Carvalho, referiu que poderiam “apertar” os jogadores (algo dito por Rui Patrício em tribunal) – o que levou o número 1 do clube nesse dia a ligar a Musta em alta voz para desmentir; 2) o facto de ter reconhecido um dos indivíduos no balneário durante a invasão (o que foi referido por João Reis); 3) a conversa que teve com o segundo grupo na Academia no pós-ataque onde estavam Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo, e Elton Camará, que conhecia da claque; 4) se é ou não verdade que os jogadores recusaram falar com Bruno de Carvalho depois do sucedido, quem assumiu essa vontade e qual a razão para tal.

O médio que chegou ao Sporting com apenas 14 anos e saiu “com 25 ou 26” para o Betis, e que começou a ser ouvido ligeiramente depois da hora devido a problemas técnicos da ligação via Skype, referiu inicialmente que conhecia alguns dos arguidos como Fernando Mendes ou Nuno Mendes (Musta), além de Valter Semedo, Elton Camará (Aleluia) ou Tiago Silva (Bocas) e fez uma primeira descrição sobre o que viu na chegada dos invasores.

“Íamos para o balneário calçar as botas para ir para o campo quando começámos a ver as pessoas a vir. Gritavam e faziam barulho, uns cerca de 40 indivíduos quando estavam uns 23 ou 24 jogadores no balneário. Fui agredido no peito e nas costas. Disseram que não era digno de vestir a camisola e agrediram-me três ou quatro vezes. O Rui Patrício foi tentar socorrer-me. Referências ao jogo seguinte da Taça de Portugal? Isso não ouvi ninguém a dizer. Vi que estavam a lanchar tochas lá de fora, quando estava no balneário pequeno, mas lá dentro não vi. Sei que também estavam apenas porque não se via bem. E lembro-me do alarme de incêndio a tocar”, salientou, em resposta às perguntas que estavam a ser feitas pela procuradora do Ministério Público, Fernanda Matias.

“Reconheci o Valter [Semedo] quando fui ajudado pelo Rui Patrício e consegui escapar para a casa de banho. Estava de cara tapada mas reconheci-o. Fábio Coentrão? Não, não o vi”, prosseguiu. “Se falei com o Valter? Não. Mas temos o contacto telefónico um do outro. Quando voltei ao balneário ainda lá estavam indivíduos de cara tapada. Cheguei a falar com eles mas não sei se deram explicações, não me recordo. Depois cá fora cheguei a falar com o Fernando Mendes, o Aleluia e mais uma pessoa. O Jorge Jesus tinha sangue no rosto e marcas vermelhas no pescoço. Não sabia o que fazer, era uma situação de pânico”, acrescentou, dizendo ainda que nunca falou com Valter Semedo e Aleluia sobre a situação e que tinham existido outras visitas mas autorizadas.

Da parte da tarde, prestará depoimento André Geraldes, à data team manager do Sporting que é agora o CEO do Farense. No caso do antigo dirigente leonino, que antes foi Oficial de Ligação aos Adeptos, existirão quatro pontos diferentes para serem esclarecidos tendo em conta a relação próxima no plano profissional e pelo cargo que tinha com Bruno de Carvalho: 1) o que significou a frase “Façam o que quiserem” na reunião que teve em abril na sede da Juventude Leonina (que o ex-diretor de segurança Vasco Santos desvalorizou e colocou no respetivo contexto); 2) o que foi referido nas três reuniões que se passaram em Alvalade na véspera do ataque; 3) se é ou não verdade que recebeu um contacto na véspera por Bruno Jacinto, Oficial de Ligação dos Adeptos, alertando para a possibilidade de haver a presença de adeptos a 15 de maio na Academia (dito por Jacinto); 4) como soube o que se tinha passado e se recebeu qualquer outro tipo de alerta cerca de 20/30 minutos antes por Ricardo Gonçalves e/ou Vasco Fernandes (como foi referido pelo secretário técnico adjunto João Rollin).