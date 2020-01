Um homem de 26 anos morreu esta sexta-feira de manhã ao ficar preso numa prensa de rolos de uma fábrica de Ovar, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

O acidente deu-se na empresa Valmet, que se dedica ao fornecimento de equipamento industrial para os setores do papel e energia, e que, contactada pela Lusa, não quis comentar o assunto nesta fase. Fonte oficial do CDOS de Aveiro revelou, contudo, que o auxílio foi solicitado às 8h através de chamada para o 112, após o que os bombeiros de Ovar e Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santa Maria da Feira acorreram à fábrica e encontraram a vítima “totalmente encarcerada numa máquina”.

O comandante da corporação de Ovar, João Mesquita, diz que nessa altura “o trabalhador já estava em paragem cardiorrespiratória e, infelizmente, não havia muito a fazer”. Às 10h45 as autoridades policiais ainda procediam a diligências no local para, juntamente com a Autoridade para as Condições do Trabalho, apurarem as causas do acidente.