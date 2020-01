O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusou esta sexta-feira alguns países árabes de cometerem “traição” por permanecerem “calados” sobre o plano de paz apresentado pelo Presidente norte-americano para tentar resolver o conflito israelo-palestiniano.

“Os países árabes que apoiam esse plano cometem traição contra Jerusalém, assim como contra o seu próprio povo e, o que é mais importante, toda a humanidade”, disse Erdogan num discurso aos dirigentes do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), em Ancara. “A Arábia Saudita está silenciosa. Quando a sua voz será ouvida? Omã, Bahrain, a mesma coisa. O Governo de Abu Dhabi aplaude. Que vergonha! Que vergonha!”, disse Erdogan.

O Presidente turco, um firme defensor da causa palestiniana, disse na quarta-feira que o plano, que apresenta Jerusalém como a “capital indivisível de Israel”, é “absolutamente inaceitável”.

A Turquia não reconhece e não aceita esse plano que aniquila a Palestina” e coloca Jerusalém sob controlo dos israelitas”, afirmou. “Jerusalém é a nossa linha vermelha”, acrescentou.

A cidade de Jerusalém é um ponto de atrito nas relações entre a Turquia e os Estados Unidos, já muito tensa em muitas questões internacionais.

Os líderes turcos criticaram fortemente a iniciativa do Presidente (norte-americano, Donald) Trump, que em 2017 reconheceu Jerusalém como a capital do Estado de Israel e mudou a embaixada dos Estados Unidos para aquela cidade.

Os meios de comunicação turcos mais próximos do Governo atacam regularmente certos países árabes, principalmente a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que acusa de ter abordado Israel contra um cenário de hostilidade comum ao Irão. As relações da Turquia com esses dois países acabaram por se deteriorar após o assassínio em 2018 do jornalista saudita Jamal Khashoggi dentro da embaixada saudita, em Istambul. Apesar das tensões, Erdogan raramente atacava a Arábia Saudita.