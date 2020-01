O anúncio chegou pelo próprio criador da série, Peter Morgan. “The Crown” terá apenas cinco temporadas — a terceira estreou no passado mês de novembro — e, à semelhança do que já se havia especulado, Imelda Staunton será a última atriz a interpretar o papel de Isabel II na grande produção da Netflix.

“Estou muito entusiasmado em confirmar Imelda Staunton como Sua Majestade a Rainha na quinta e última temporada, levando The Crown até ao século XXI. Imelda é um talento espantoso e será uma sucessora fantástica de Claire Foy e Olivia Colman”, referiu Morgan, que também escreve a série, em comunicado.

“No início, imaginava The Crown a ter seis temporadas, mas agora que começámos a trabalhar nas histórias da quinta temporada ficou claro para mim que é o momento certo para parar. Estou grato à Netflix e à Sony por me apoiarem nesta decisão”, acrescentou o autor.

Vista por mais de 73 milhões de utilizadores desta plataforma de streaming, o sucesso da série esmoreceu após as duas primeiras temporadas, segundo escreve o The Guardian. Numa lista dos conteúdos mais vistos no ano passado, partilhada pela Netflix, não houve vislumbres de “The Crown”.