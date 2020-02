Um agente da PSP foi detido por suspeitas de estar envolvido na agressão a um homem, na Amadora. O incidente aconteceu durante a tarde desta sexta-feira e envolveu quatro pessoas. Em causa estariam “negócios” que tinham entre si.

Em comunicado, esta força de segurança explicou que tudo começou quando dois homens, onde se incluiria o agente, abordaram outros dois “por motivos relacionados com negócios entre si”. “Uma das pessoas abordadas foi agredida com violência” e regada “com gasolina”, aparentemente com o objetivo de a intimidar e “provocar receito de consequências mais graves”.

Os dois suspeitos, detidos ainda na sexta-feira, foram presentes a juízo durante a manhã deste sábado e sujeitos à medida de coação de prisão preventiva. A vítima foi imediatamente assistida e encontra-se fora de perigo, adiantou também a PSP.

O agente da PSP foi suspenso preventivamente das suas funções e foi aberto um processo disciplinar. “Até ao presente momento, a informação recolhida aponta para que esta ocorrência nada tenha a ver com o exercício das funções de Polícia”, disse ainda a força de segurança.