Um rapaz de apenas 15 anos e um homem morreram esta tarde num tiroteio numa igreja após um funeral em Riviera Beach, um subúrbio de West Palm Beach, no estado americano da Florida, está a noticiar o Washington Post.

De acordo com a polícia local, do tiroteio resultaram ainda mais dois feridos, uma mulher e outro jovem — ambos foram entretanto hospitalizados e estão a receber tratamento.

Ao todo, explicaram também as autoridades em comunicado, foram disparados 13 tiros.

Não foi ainda feita qualquer detenção nem avançadas motivações para o tiroteio.

From Riviera Beach: 2 dead after shooting this afternoon following a funeral at Victory City Church. @pbpost pic.twitter.com/zWvQFCx2Nd

— Hannah Morse (@mannahhorse) February 1, 2020