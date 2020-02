Há pessoas que fazem qualquer coisa para estar entretidos e Musk é uma delas. Agora que está mais descansado com o rumo que as coisas estão a tomar na SpaceX e na Tesla, a primeira porque vai começar com o transporte de astronautas para a Estação Espacial Internacional e a segunda porque começa a acumular lucros e as vendas não param de crescer, Elon Musk encontrou tempo livre para gravar mais uma música. E decidiu partilhá-la.

Em Março de 2019, encontrou um buraco na sua agenda e gravou “RIP Harambe”, em memória do gorila do jardim zoológico de Cincinnati, morto em 2016. Que pode ouvir aqui.

Agora partilhou no SoundCloud “Don’t Doubt Ur Vibe”, mais uma vez num registo entre o estilo dance music e o electro-techno. Não é provável que Musk vá trocar em breve a direcção das suas empresas pela música, mas a realidade é que cada um tem a sua forma de se divertir e entreter nas horas vagas. Contudo, o facto de a nova “Don’t Doubt Ur Vibe” ter sido ouvida mais de 1,6 milhões de vezes só nas primeiras 24 horas, parece prometedor.