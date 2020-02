Futebol Clube Vizela junta-se a campanha para ajudar jovem com cancro

O Futebol Clube Vizela (FCV) está a lançar uma campanha de solidariedade em nome de Bruno Oliveira, um jovem de 20 anos que foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin há três anos. Segundo o jornal O Minho, o antigo jogador das camadas jovens do Feirense já conseguiu reverter a doença por duas vezes, mas agora necessita de um transplante de medula óssea. O clube de futebol nortenho está a apelar a doadores de medula.

Num post na sua página oficial de Facebook a equipa explica que Bruno tem “raízes familiares” na cidade de Vizela e, apesar do seu caminho no futebol ter passado por outros emblemas, é familiar de Ricardo Jorge, histórico jogador e capitão do FCV. O sonho de Bruno no futebol passou para segundo plano por causa da licenciatura em Fisioterapia e Osteopatia que escolheu fazer na cidade do Porto mas que se encontra suspensa por causa da doença.

Os seus tratamentos começaram em 2017, no IPO do Porto, e inicialmente surtiram efeito. Um ano depois reapareceu o linfoma que tinha sido debelado, mas novas sessão de quimioterapia e imunoterapia voltaram a conseguir por a doença em remissão.