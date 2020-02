O treinador Ivo Vieira afirmou que o Vitória de Guimarães precisa de “igualar ou superar” a intensidade do Boavista para vencer, no domingo, o jogo de encerramento da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O técnico, de 44 anos, reconheceu que os jogos no Estádio do Bessa são habitualmente “competitivos”, face à rivalidade entre a formação vitoriana e o conjunto ‘axadrezado’, tendo considerado que os seus jogadores precisam de aliar qualidade e intensidade para somarem três pontos na deslocação ao Porto.

“O Boavista, por tradição, é uma equipa intensa nas ações do jogo. Para conseguirmos um resultado positivo, vamos ter de igualar ou superar essa intensidade na concentração, no empenho, nos duelos e depois tentar fazer a diferença na qualidade de jogo. Vamos preparados mentalmente e fisicamente preparados para o jogo”, disse, na antevisão ao encontro.

Depois do empate a um golo na primeira volta, numa altura em que o Boavista era ainda treinado por Lito Vidigal, a equipa minhota vai encontrar, no domingo, um adversário treinado por Daniel Ramos, mas o ‘timoneiro’ dos vimaranenses frisou que a diferença na forma de jogar dos ‘axadrezados’ não é “substancial”.

“O Boavista tem aquelas características habituais: vontade, querer, luta. Continua a ser uma equipa forte nas bolas paradas, que joga bem em transição e liga o jogo de forma direta se não tiver espaço entre as linhas [da equipa adversária]”, explicou.

No ano civil de 2020, o Vitória de Guimarães venceu um dos cinco jogos disputados e apontou três golos, registo que, segundo o treinador, precisa de “melhorar”, até porque o “volume ofensivo da equipa é suficiente para que isso possa acontecer de forma natural”.

Na deslocação ao Bessa, a equipa vimaranense vai poder contar de novo com Bruno Duarte, avançado já recuperado de uma lesão que o afastou dos últimos três jogos.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado da I Liga, com 25 pontos, defronta o Boavista, 10.º, com 22, na partida que encerra a 19.ª jornada, agendada para as 20:00 de domingo, no Estádio do Bessa, no Porto.