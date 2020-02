O Benfica ganhou ao Sporting na Luz, o FC Porto ganhou ao Benfica no Dragão, o Sporting ganhou ao FC Porto no Dragão. Durante algumas jornadas, a Liga de basquetebol foi tendo liderança partilhada entre três dos principais candidatos ao título até que, após o arranque da segunda volta, os azuis e brancos perderam fora com a Ovarense antes de serem derrotados na Luz pelos encarnados. E pelo meio ainda houve a Final Four da Taça Hugo dos Santos, onde a Oliveirense ganhou aos rivais lisboetas e mostrou que está também na luta para tentar revalidar o título depois de ter encontrado a adaptação necessária para as muitas alterações na equipa.

Contas feitas, e muitas rondas depois, essa era a grande curiosidade no dérbi entre Sporting e Benfica no Pavilhão João Rocha: saber quem passaria a liderar de forma isolada a fase regular do Campeonato a oito jogos do final deste primeiro momento da temporada. E no final de um jogo onde os encarnados estiveram até mais tempo na frente do marcador, foi o conjunto verde e branco a acabar melhor com um triunfo por 81-75.

Naquele que foi o regresso do dérbi na modalidade em casa dos leões 26 anos depois (na altura na já demolida Nave de Alvalade, com um triunfo esmagador dos encarnados por 93-66), e que teve dois momentos de sentida homenagem a Kobe Bryant (primeiro com a projeção de parte do documentário “Dear Basketball”, depois com um minuto de silêncio), foi preciso esperar mais de dois minutos para se verem os primeiros pontos mas o encontro melhorou, com os encarnados em vantagem em grande parte do primeiro período que terminou com 20-16 e a conseguirem um avanço de nove pontos (43-34) pouco antes do intervalo que chegou com cinco triplos seguidos entre as duas equipas que fizeram o 43-37 que se registava no final dos 20 minutos iniciais.

No segundo tempo, muito por culpa do bom desempenho interior e nas tabelas do ex-encarnado Cláudio Fonseca, o Sporting conseguiu empatar o encontro (44-44), conseguiu mesmo passar para a frente mas “chocou” contra um Rafael Lisboa muito inspirado que, entre triplos e assistências, manteve o Benfica sempre ligado ao jogo que chegou ao final do terceiro período com vantagem dos leões por apenas dois pontos (64-62). Tudo em aberto para os derradeiros minutos, um pouco à semelhança do que tinha acontecido na primeira na Luz, até aparecer o herói Travante Williams a decidir o encontro entre triplos e roubos de bola que colocaram o Sporting na frente do Campeonato com apenas uma derrota contra dois desaires do rival lisboeta.