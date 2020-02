Faltam poucos dias para o grande evento de futebol americano que todos os anos paralisa o país inteiro e deixa toda a gente colada à televisão. O Super Bowl 2020 acontece já no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, no Hard Rock Stadium, em Miami, e como é habitual já muito se fala sobre os anúncios que serão transmitidos ao longo do jogo entre os Kansas City Chiefs e os San Franciso 49ers. É sempre muito falado, por exemplo, o preço que as marcas pagam para ter os seus produtos em exibição durante esses momentos — no ano passado, um total de 50 minutos de anúncios custaram uma quantia a rondar os 382 milhões de dólares — mas em 2020 há novidades.

De acordo com o Marketing Dive, os 77 “slots” de publicidade que foram disponibilizados pela Fox, canal que este ano foi escolhido para transmitir o jogo, esgotaram logo em novembro de 2019, algo pouco comum, pois para o Super Bowl de 2019, por exemplo, só poucas horas antes do pontapé de saída é que a estação CBS conseguiu esgotar os espaços de publicidade que tinha disponível. Olhando para a história, só na Super Bowl de 2011 é que os “slots” esgotaram tão cedo, tendo sido vendido o último ainda em outubro do ano antes.

As elaboradas publicidades acabam sempre por fazer cabeçalhos nos dias a seguir ao jogo e talvez seja isso que justifique os preços astronómicos que pedem só para os transmitir. Este ano, por exemplo, a Fox está a pedir cerca de 5,6 milhões de dólares por cada 30 segundos de reclame, valor que o Business Insider diz ser “os mais altos de sempre”.

A batalha pela atenção dos milhões de espetadores que assistem a este jogo está então lançada e já se conhecem os “concorrentes” que vão estar em duelo. Entre os suspeitos do costume (como a cerveja Budweiser, a associação Avocados From Mexico, a Coca-Cola ou a Pepsi, para enumerar alguns) há também estreias: veja-se o caso do Facebook, por exemplo, ou até da marca de hummus Sabra. A grande expectativa, porém, continua a crescer em torno daquilo dos vídeos de campanha de Michael Bloomberg e Donald Trump. Esta não é a primeira vez que candidatos (ou candidatos a candidatos, como é o caso do democrata Bloomberg) utilizam este valioso espaço mediático para passar as suas mensagens mas, tendo em conta a grande expectativa que já existe em relação a re-eleição ou não de Donald Trump, todos querem muito saber o que aí vem.

É importante ressalvar também que a trágica morte do basquetebolista Kobe Bryant, da sua filha e de cinco outras pessoas pode vir a alterar os planos já traçados tanto pela organização do Super Bowl como pelos anunciantes que já pagaram o seu “tempo de antena”. O The Wall Street Journal explica que a marca Planters, por exemplo, já emitiu um pedido de desculpas por ter distribuído velas por várias pessoas aleatórias como parte da campanha que planeiam lançar e que envolve a morte da sua icónica mascote, o Mr. Peanut. No teaser já revelado pela marca, do anúncio que passará durante do jogo, o boneco morre num grande acidente para salvar os atores Wesley Snipes e Matt Walsh. A campanha envolvia uma espécie de “luto” ficionado pelo personagem e dado o momento sensível desencadeado pelo desaparecimento da ex-estrela dos LA Lakers a marca decidiu por tudo em stand by.

“Estamos profundamente arrependidos por qualquer ofensa que possamos ter causado pelo timing desta campanha. Queríamos que soubessem que estamos muito tristes com as notícias deste fim-de-semana [a da morte de de Kobe] e por causa disso mesmo a Planters decidiu por em pausa todas as campanhas publicitárias, incluíndo as que já tinham sido pagas. Vamos avaliar o sucedido e analisar as nossas hipóteses de forma sensível”, afirmou um comunicado da marca que faz parte da gigante Kraft Heinz Co.

Não é líquido que cancelem totalmente a exibição do anúncio no dia do jogo mas por enquanto adiaram as suas ramificações em plataformas como o Twitter ou o YouTube. Outros anunciantes no Super Bowl também avisaram que iriam atrasar a divulgação de teasers e outros elementos publicitários ligados ao grande evento desportivo mas até agora nenhum confirmou cancelamentos.

Na lista que se segue conheça todas as marcas que, ao que tudo indica, vão ter anúncios a passar durante o muito aguardado Super Bowl LIV.

Michael Bloomberg e Donald Trump

O Super Bowl 2020 tem tudo para se tornar altamente politizado e a culpa é de um candidato a candidato democrata à presidência dos EUA, Michael Bloomberg (ex-Mayor de Nova Iorque), e o atual presidente, Donald Trump, que procura a reeleição. Bloomberg, que orgulhosamente se gaba de não ter qualquer financiador na sua campanha — todo o dinheiro utilizado vem da sua vasta fortuna feita na área dos média –, terá gastado cerca de 11 milhões de dólares num anúncio de 60 segundos que os seus representantes dizem ter sido feito de propósito para o evento.

Apesar de várias marcas temerem ver o seu investimento a perder impacto por causa da presença de anúncios políticos — que pode politizar em demasia os espetadores e, daí, fazer com que “percam” atenção ao que está a dar na TV — a verdade é que eles não vão desaparecer. Trump terá gasto um valor semelhante ao de Bloomberg para garantir uma mensagem de 60 segundos que também procura reforçar a imagem do atual presidente dos EUA. Membros da equipa de Trump dizem que por terem sido dos primeiros a comprar o espaço publicitário conseguiram garantir um “slot” nos primeiros momentos da transmissão do jogo, fator que dizem beneficiá-los. A NBC News, por exemplo, diz que o facto do anúncio aparecer mais cedo serve para outras marcas não se sentirem “eclipsadas” pelo efeito de um anúncio de índole política.

Audi

É uma dos suspeitos do costume e marca presença no alinhamento publicitário do Super Bowl há 11 anos.

Avocados from Mexico

A Avocados From Mexico é uma associação que visa promover o consumo dos frutos deste tipo que vêm do México e já vai na sexta participação consecutiva. Apresentará um anúncio de 30 segundos feito em parceria pela EnergyBBDO, Havas Media e a Richards Lerma and Padilla.

Bud Light

A marca de cerveja é propriedade da Anheuser-Busch InBev e terá nesta edição a sua 40ª participação no Super Bowl. É também um dos patrocinadores oficiais e já foi lançado um teaser do spot final (que foi feito pela firma “Wieden + Kennedy”).

Budweiser

Outra marca de cerveja a marcar presença no alinhamento. Os anúncios da Budweiser já são famosos pela sua atenção ao pormenor e desta vez, o produto final com 60 segundos de duração (que custaram quase 12 milhões de euros), foi feito pela realizadora Kathryn Bigelow com a ajuda da empresa publicitária David Miami. No pré-lançamento do anúncio vê-se que pretende transmitir uma mensagem positiva baseada em grandes conquistas e atos aleatórios de bondade no dia-a-dia.

Cheetos

A marca de “snacks” vai regressar, depois de 11 anos sem aparecer neste “prime time” publicitário. A ajudá-la neste regresso está um “spot” que tem como protagonista o rapper MC Hammer, autor da célebre canção “Can’t Touch This”.

Coca-Cola

A gigante dos refrigerantes foi sempre presença assídua mas em 2019 optou por não apresentar nenhum conteúdo. Este ano vai regressas com um vídeo de 60 segundos mas pouco ou quase nada se sabe para lá disso.

Doritos

Para 2020 a marca de batatas fritas pediu ajuda à firma Goodby Silverstein & Partners e esta ajudou a criar um conceito que junta o ator Sam Elliott e a célebre canção “Old Town Road”, do rapper Lil Nas X com o cantor country Billy Ray Cyrus. Já no ano passado apostaram nesta ligação música, nessa altura com Chance The Rapper e os Backstreet Boys.

Michelob Ultra e Pure Gold

Mais duas marcas da Anheuser-Busch InBev a marcarem presença neste Super Bowl. Sabe-se que ambos os “spots” terão 60 segundos e o da “Pure Gold” terá como protagonista zoe Kravitz. Ambos foram feitos pela empresa FCB.

Facebook

A gigante rede social vai estrear-se nestas andanças com a ajuda de Chris Rock e Sylvester Stallone — são estes os protagonistas do clip de 60 segundos feito pela agência Wieden + Kennedy. A marca continua assim a trabalhar para recuperar a imagem que ficou muito abalada pelos sucessivos escândalos de que tem sido protagonista (veja-se o caso Cambridge Analytica, por exemplo).

Hard Rock

A marca de restauração apostou forte ao escolher o cineasta Michael Bay para realizar o spot com que se vai estrear nestas andanças. Correndo bem, esta jogada de marketing pode vir a ser muito proveitosa, já que o próprio estádio onde se realiza a partida é detido pela marca dos famosos Hard Rock Cafes.

Heinz

A marca norte-americana de condimentos também está de regresso depois de uma paragem de três anos neste tipo de alinhamentos. O “spot” de 30 segundos foi concebido pela Wieden + Kennedy e realizado por Roman Coppola, filho de Francis Ford Coppola.

Hyundai

Já lá vão 12 anúncios em 13 anos: é este o registo da marca coreana de automóveis que irá apresentar um anúncio de 60 segundos. Os protagonistas desse clip são os atores Chris Evans e John Krasinski, bem como a comediante Rachel Dratch e David Ortiz, o famoso jogador dos Boston Red Sox.

Kia

Mais outra marca de automóveis a apresentar um anúncio no Super Bowl 2020. Este foi feito pela agência David & Goliath e marca a 11ª presença consecutiva da marca neste evento.

Little Caesars

A cadeia de fast-food Little Ceaser, que se dedica em exclusivo a pizzas, também se vai estrear nestas andanças. O anúncio — já tem teaser — terá o ator Rainn Wilson como protagonista e foi concebido pela agência McKinney.

Mnt Dew

A marca de refrigerantes, que antigamente era conhecida como Mountain Dew, vai apresentar um anúncio de 30 segundos feito pela TBWA/Chiat/Day New York e que vai eber inspiração ao clássico “The Shinning”, de Stanley Kubrick. Veja o teaser.

National Football League (NFL)

A grande representante e dinamizadora do futebol americano vai ter um espaço de 60 segundos para apresentar o programa solidário “Inspire Change” e terá ainda outro que marcará o início das celebrações do seu 100º aniversário. A 72andSunny foi quem fez este último anuncio que tem uma posição muito forte em relação aos casos de violência policial exercida sobre homens negros.

New York Life

A agência de seguros decidiu assinalar o seu 175º aniversário com um anúncio de 60 segundos feito pela agência Anomaly.

Olay

É a segunda vez consecutiva que esta marca de produtos de beleza apresenta um anúncio para o Super Bowl. O “spot” de 30 segundos foi feito pela agência Badger & Winters e tem um elenco de celebridades exclusivamente composto por mulheres. Nele aparecem as atrizes Busy Philipps e Taraji P. Henson, bem como a comediante Lilly Singh, a aastronauta Nicole Stott e a jornalista Katie Couric.

Pepsi

Outro histórico dos anúncios de Super Bowl que regressa, desta vez com a rapper Missy Elliot a protagonizar o anúncio de 30 segundos que promove uma nova lata deste refrigerante.

Planters

A VaynerMedia voltou a trabalhar com esta marca para fazer um anúncios para o Super Bow. No teaser já revelado, a histórica mascote da marca, o “Mr. Peanut”, parece dar a sua vida para salvar os atores Matt Walsh e Wesley Snipes. Entretanto, e na sequência da morte trágica do basquetebolista Kobe Bryant, no passado domingo, os responsáveis pela marca admitem rever o anúncio.

Pop-tarts

A marca de guloseimas que é propriedade da Kellogg’s vai estrear-se com um anúncio de 30 segundos protagonizado por Jonathan Van Ness, um dos protagonistas do reality show “Queer Eye”. A agência MRY foi quem o concebeu e realizou.

Porsche

A luxuosa marca de carros é um dos grandes regressos — a última vez que fez um anúncio para o Super Bowl foi em 1997. O “spot” será dedicado ao seu primeiro modelo totalmente elétrico, o Taycan, e foi produzido pela agência Cramer-Krasselt.

Pringles

As famosas batatas fritas vão ser representadas por um anúncio de 30 segundos feito pela agência Grey e que terá como protagonistas os desenhos animados “Rick and Morty”.

Sabra

Mais uma estreia, esta da marca de condimentos do Médio Oriente (hummus, principalmente). O “spot” de 30 segundos foi feito pela VaynerMedia e tem como protagonistas o rapper T-Pain, as drag queens Miz Cracker e Kim Chi bem como as estrelas do reality show “Real Housewives of New Jersey” Caroline Manzo e Teresa Giudice.

Snickers

A marca de chocolates está de regresso, depois da sua ultima “participação” ter sido em 2017. Com o anúncio de 30 segundos feito pela BBDO New York e a AMV BBDO vai assinalar o seu 90º aniversário, bem como o 10ºaniversário da sua campanha “You’re Not You When You’re Hungry”.

SodaStream

A marca das máquinas de gaseificação doméstica de bebidas “regressa” ao Super Bowl depois de se ter estreado em 2014. O anúncio de 30 segundos que vai apresentar foi realizado por Bryan Buckley, o mesmo homem que realizou o de 2014, e foi produzido pela agência Goodby Silverstein & Partners. O cientista Bill Nye será o protagonista.

SquareSpace

Ainda está tudo no segredo dos deuses mas já se especula que o anúncio de 30 segundos desta empresa que permite qualquer um fazer o seu próprio site terá uma grande celebridade como protagonista, afinal, nos anos anteriores já contaram com o trabalho de atores como Keanu Reeves, Jeff Bridges e até John Malkovich.

Tide

A marca de detergente da gigante Proctor & Gamble está de volta com a ajuda do seu parceiro do costume, a agência nova iorquina Saatchi & Saatchi.

Toyota

A mesma Saatchi & Saatchi também ficou responsável pelo terceiro anúncio consecutivo da marca japonesa no Super Bowl. O “spot” de 60 segundos será para promover um novo modelo de SUV.

Turbo Tax

A app que ajuda a gerir e preencher formulários relativos a documentos fiscais regressa pelo sétimo ano consecutivo, desta vez com um anúncio de 45 segundos feito pela Wieden + Kennedy.

Turkish Airlines

O realizador Ridley Scott foi o homem escolhido para dar vida ao spot de 30 segundos que a companhia aérea vai apresentar no Super Bowl. Pouco ou quase nada se sabe sobre o que aí vem mas um anúncio de 2019, também feito por Scott, pode dar algumas luzes.

Verizon

A empresa de telecomunicações é também uma habitué dos anúncios deste grande jogo e por isso mesmo regressa com um “spot” de 60 segundos produzido pela agência McCann. As novas possibilidades da tecnologia 5G será o foco do vídeo que já tem teaser.

WeatherTech

A marca de tapetes de carro regressa pela sétima vez com um “spot” de 30 segundos produzido pela agência Pinnacle Advertising. A grande mensagem que sempre tenta passar é a de que os seus produtos são sempre “Made in America”.