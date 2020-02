A seleção portuguesa de futsal empatou esta sexta-feira com a Finlândia por 2-2, na segunda jornada do Grupo A da Ronda de Elite de qualificação para o Mundial, e está na segunda posição da poule.

A “equipa das quinas”, que procura a sexta presença consecutiva no Campeonato do Mundo de futsal, esteve a perder até aos dois últimos minutos, mas Bruno Coelho, aos 39, e Cardinal, aos 40, conseguiram “anular” os golos marcados por Jarmo Junno (16) e Lassi Lintula (29).

Portugal desceu ao segundo lugar do Grupo A, atrás da Itália, mas com os mesmos quatro pontos que os transalpinos, que esta sexta-feira venceram a Bielorrússia por 5-3 e que no domingo defrontam a seleção nacional na Póvoa de Varzim, na última jornada do grupo.

A Finlândia é terceira com dois pontos, enquanto a Bielorrússia está em último, com zero pontos e já sem hipótese de qualificação.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição, agendada para as cidades lituanas de Kaunas, Vilnius e Klaipeda, entre 12 de setembro e 4 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num play-off.