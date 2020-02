A baixa de Lisboa vai mudar e não é pouco. É bastante, principalmente para quem está habituado a circular de carro pelas ruas pombalinas que vão dar ao Tejo. Por causa da nova Zona de Emissões Reduzidas Avenida Baixa Chiado (ZER ABC), que estará plenamente em vigor já no próximo mês de agosto, chegar de carro próprio à Baixa vai ser proibido para a maioria dos automobilistas. Também estão previstas obras e outras intervenções em vários locais à volta do centro histórico, tudo com o propósito de reduzir a quantidade de viaturas, aumentar o espaço para peões e facilitar a vida aos transportes públicos.

A ZER ABC irá estender-se do Rossio à Praça do Comércio e da Rua do Alecrim à Rua da Madalena. No território limitado por estas fronteiras vão passar a ser permitidos apenas os veículos com dístico próprio e que cumpram a norma Euro 3 (posterior a 2000), isto durante o período diurno das 6h30 às 24h (das 24h às 6h30 existirão menos limitações), havendo controlos de acesso e penalizações para os incumpridores.

