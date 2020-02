Pelo menos 20 pessoas morreram espezinhadas durante uma debandada numa cerimónia religiosa evangélica ao ar livre no sábado, no norte da Tanzânia, afirmaram este domingo testemunhas e um responsável governamental.

“Até agora contámos 20 mortos, mas o número poderá aumentar porque houve feridos”, afirmou Kippi Wariobia, comissário do distrito de Moshi, no norte do país, citado pela France-Presse.

Segundo testemunhas, a debandada começou quando o pastor atirou “óleo sagrado” para o chão e os fiéis correram para tocar naquela substância porque acreditavam que podia curar as suas doenças.

A multidão assistia à cerimónia religiosa presidida por Boniface Mwanposa, que se designa “o apóstolo” e que dirige um movimento evangélico chamado “Levanta-te e brilha, Tânzania”.

“Foi horrível ver as pessoas a serem espezinhadas”, disse uma testemunha, Peter Kilewo.