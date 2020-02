Em conferência de imprensa, Catarina Martins anunciou que ao confirmarem-se, nas votações dos próximos dias, as anunciadas alterações à proposta original de Orçamento de Estado para 2020, o Bloco de Esquerda vai abster-se na votação final global.

A coordenadora do BE, no entanto, fez questão de frisar que as alterações já negociadas não bastam para que o OE 2020 deixe de ser “muito insuficiente”. “É um herdeiro das políticas do passado mas não está à altura dos novos desafios”, justificou Catarina Martins, que apesar de vincar que o documento “troca o investimento na habitação ou na resposta à emergência climática pelo excedente orçamental”, reconhece que cumpre as normas aprovadas no ciclo político anterior, como os manuais escolares gratuitos, a reposição do princípio de descongelamento das pensões e os novos tarifários dos transportes públicos.