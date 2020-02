A batalha por que anseiam os adeptos da Porsche, os fãs da Tesla e os curiosos da mobilidade eléctrica, em geral, estará para acontecer dentro de poucos dias. A publicação norte-americana Motor Trend vai realizar um comparativo entre o Porsche Taycan e a versão Plaid do Tesla Model S, pelo que não será necessário esperar muito para termos a resposta àquela que (ainda) é uma dúvida para muitos: afinal, qual o melhor?

A informação foi avançada pelo jornalista Seth Weintraub, que recentemente teve oportunidade de testar o primeiro modelo 100% eléctrico da Porsche, nas versões Turbo e Turbo S, que afirmou ter sido a própria divisão norte-americana da Porsche a voluntariar a indicação que o confronto Taycan versus Model s Plaid iria ter lugar muito em breve, com a marca alemã a ceder um dos seus Taycan e a Tesla a avançar com um protótipo Plaid, que estará à venda em Outubro de 2020.

Porsche Taycan 10 fotos

Até agora não se sabe onde nem quando decorrerá o confronto. Sabe-se, isso sim, que a Porche encetou a discussão ao declarar um tempo recorde em Nürburgring, para berlinas eléctricas de quatro portas, com um protótipo e sem que fossem validadas as condições para o tempo anunciado ser oficialmente considerado um recorde. Depois, começaram a rodar no mítico circuito alemão unidades do Model S com evidentes alterações aerodinâmicas e a discussão acerca do melhor tempo por volta manteve-se acesa. Até hoje.

A Tesla nunca anunciou recordes nem o melhor tempo por volta, ao contrário do fabricante de Estugarda, mas a revista alemã Auto Motor und Sport cronometrou os tempos dos Model S que visitaram o Nordschleife e concluiu que as alterações da versão Plaid lhe dão uma vantagem de 29 segundos sobre o Taycan… Se este tempo parece (e é) uma eternidade, talvez seja recomendável estar preparado para esperar mais um pouco pois, a confirmar-se o polémico confronto, é provável que a revista o “guarde” para tema da sua edição impressa, que sai mensalmente. É quase certo que haverá vídeo, antes ou depois disso.