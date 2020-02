Um homem foi abatido pela polícia no subúrbio de Streatham, no sul de Londres, durante um “incidente que foi declarado relacionado com terrorismo”, informou a polícia metropolitana, adiantando que várias pessoas terão sido esfaqueadas.

O ataque aconteceu pelas 14h e terá provocado duas vítimas, de acordo da polícia, embora ainda não tenha sido divulgada mais nenhuma informação em concreto.

À Sky News, o dono de um estabelecimento comercial disse que o atacante roubou uma faca de uma loja, que terá usado para esfaquiar um homem e uma mulher.

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.

The scene has been fully contained.

We will issue more information when possible.

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020