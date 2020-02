A General Motors (GM) vai aproveitar os milhões de telespectadores que a transmissão televisiva do Super Bowl garante anualmente para publicitar o lançamento que pretende fazer em breve. Num curtíssimo vídeo de 30 segundos, o gigante norte-americano revela que vai apresentar a 20 de Maio uma pick-up com três peculiares características. A primeira é que será eléctrica, a segunda é que se converterá no modelo mais potente da marca apto a circular em estrada, e a terceira, não menos importante, é que vai ressuscitar a icónica Hummer. A marca, conhecida pelas suas propostas “sólidas” e de dimensões avantajadas, foi extinta e regressa como denominação comercial da GMC, outro dos fabricantes que integram a GM.

Por ora pouco se sabe acerca das especificações do Hummer eléctrico, excepto que debitará uma potência de 1014 cv (1000 hp) e 15.574 Nm de binário máximo. Os números são impressionantes e capazes de, segundo a própria GMC, impulsionar a pick-up dos 0 aos 96,5 km/h em apenas 3 segundos. Valores que colocam a GMC Hummer EV como rival da Cybertruck. Recorde-se que a versão topo de gama da pick-up eléctrica da Tesla passa pela barreira dos 100 km/h ao fim de somente 2,9 segundos, podendo alcançar uma velocidade máxima de 209 km/h, cortesia de três motores (um à frente e dois atrás) com mais de 1000 cv, alimentados por uma bateria cuja capacidade andará na casa dos 250 kWh. A autonomia, estimada em EPA, é superior a 800 km.

Quantos motores terá a Hummer EV, qual a capacidade dos acumuladores e que alcance oferece aos utilizadores com uma carga completa são especificações que a GMC ainda não revelou, não restando outra alternativa senão aguardar até 20 de Maio. Até lá, ficamos com a poderosa frente da pick-up. O teaser deixa ver linhas muito rectas, com ênfase na grelha e grupos ópticos dianteiros, perfeitamente integrados dando a ideia de um só elemento. A iluminação LED a toda a largura enfatiza a robustez do modelo, enquanto os intervalos da grelha são aproveitados para compor “Hummer”. Mas, de certo modo, as lamelas verticais lembram a característica grelha da Jeep.

A pick-up Hummer vai ser produzida no Michigan, em Detroit-Hamtramck, fábrica onde um investimento de 2200 milhões de dólares visa preparar estas instalações para a produção de veículos electrificados. Contudo, o regresso da Hummer não ocorrerá antes do Outono do próximo ano, ou seja, na mesma altura em que Cybertruck chega ao mercado, pois está previsto que a pick-up da Tesla esteja à venda no final de 2021. Mas apenas as duas versões mais acessíveis, já que a Tri Motor AWD só iniciará entregas em 2022.