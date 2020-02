Em 54 anos de história de Super Bowl, esta foi a segunda vez que o Big Game coincidiu com a celebração do Groundhog Day (Dia da Marmota). “Como as estrelas se alinharam”, a Jeep decidiu ir ainda mais além e surpreender os 100 milhões de telespectadores que assistem ao evento com um anúncio publicitário de 60 segundos – o minuto de publicidade mais caro do ano – onde o actor Bill Murray volta a interpretar o papel de Phil Connors, 27 anos depois do filme “Groundhog Day”(“O Feitiço do Tempo,” em Portugal”).

A comédia, que chegou a ser apontada à época como mediana, hoje não só é considerada um dos clássicos do cinema, como conquistou um lugar entre os 100 melhores filmes de todos os tempos, em rankings de publicações da especialidade. Ora, o anúncio da Jeep para o Super Bowl tem o mérito de ir ao detalhe: Brian Doyle Murray (Buster Green) e Stephen Tobolowsky (Ned Ryerson) também regressam; as filmagens decorreram em Woodstock, Illinois, no mesmo local onde foi rodado o filme original de 1993; e nem falta a música “I Got You Babe”, de Sonny & Cher, sempre que o relógio marca 06h00. Só que agora, Phil tem uma bela maneira de não ficar preso no tempo. Cada dia é uma alegria porque entra em cena a Gladiator.

A pick-up norte-americana, cuja chegada à Europa ocorrerá este ano, revela-se a parceira ideal para a aventura. Até a marmota aprova. Mas o melhor é ver o anúncio – o primeiro e o último, segundo Murray, a que o actor decidiu dar a cara: