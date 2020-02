Luís Neto, o escritor que pegou na caneta mas deixou o novo capítulo a meio (a crónica do Sp. Braga-Sporting)

“Os capítulos maiores da minha vida, suas músicas e palavras, esqueci-os todos”. Era assim que Herberto Hélder explicava a forma como, no final da vida e quando estamos obviamente próximos da morte, nos esquecemos rapidamente das mais simbólicas janelas temporais que vivemos. Este domingo, em Braga, o Sporting estava obrigado a iniciar um novo capítulo — e a esquecer o que acabou na última semana e que foi simultaneamente um dos melhores da década que passou e o pior da história do clube.

Depois de avanços e recuos, de garantias de uma transferência e de certezas de que só aconteceria no verão, Bruno Fernandes deixou mesmo o Sporting e aterrou mesmo no Manchester United. Despediu-se na segunda-feira, com uma vitória em Alvalade frente ao Marítimo, o negócio ficou fechado na terça, viajou para Inglaterra na quarta, treinou quinta e sexta e estreou-se este sábado, no primeiro dia depois do Brexit que foi também o primeiro dia de Bruno em Old Trafford. Por cá, o Sporting passou o último dia do mercado a tentar contratar Taremi, o avançado iraniano do Rio Ave, mas não conseguiu assegurar um substituto para o lesionado Luiz Phellype: chegou Sporar, o brasileiro lesionou-se e os leões voltaram a ficar com apenas um avançado de raiz para lá de Pedro Mendes.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Sp. Braga-Sporting, 1-0 19.ª jornada da Primeira Liga Estádio Municipal de Braga, em Braga Árbitro: Jorge Sousa (AF Porto) Sp. Braga: Matheus, Bruno Viana, David Carmo (Bruno Wilson, 72′), Wallace, Esgaio, Fransérgio, André Horta, Sequeira (Trincão, 67′), Ricardo Horta, Paulinho (Rui Fonte, 86′), Galeno Suplentes não utilizados: Tiago Sá, Wilson Eduardo, Diogo Viana, Samuel Treinador: Rúben Amorim Sporting: Maximiano, Ristovski (Gonzalo Plata, 84′), Coates, Neto, Borja, Wendel, Battaglia, Eduardo, Rafael Camacho (Jovane Cabral, 73′), Sporar, Acuña (Vietto, 66′) Suplentes não utilizados: Diogo Sousa, Rosier, Jesé, Doumbia Treinador: Silas Golos: Trincão (76′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Coates (10′), a Ristovski (20′), a Battaglia (45′), a Wendel (45+1′), a Galeno (45+1′), a Neto (45+2′), a Acuña (51′), a Vietto (66′), a Paulinho (73′)

Entre Campeonato e Taça da Liga, o Sporting chegava este domingo a Braga com duas vitórias e três derrotas em cinco jogos em 2020. Os leões encontravam um Sp. Braga que vem de sete vitórias seguidas, da conquista da Taça da Liga e que carrega nas costas um ímpeto vencedor desde que Rúben Amorim chegou ao comando técnico — impulsionado no último dia do mercado com a venda de Trincão ao Barcelona a troco de 31 milhões de euros. Frente ao Sporting, depois de já terem vencido Silas e companhia na meia-final da Taça da Liga, os minhotos tinham a oportunidade de chegar ao terceiro lugar e confirmar um momento de forma assinalável. Do outro lado, os leões procuravam resguardar esse mesmo terceiro lugar e deixar patente, de alguma forma, que a equipa não é (ou não era) apenas Bruno Fernandes.

No primeiro onze sem o capitão — que jogou este sábado mas um dia depois estava na bancada da Pedreira a assistir ao jogo da antiga equipa –, Silas alargava a habitual linha de três no meio-campo para uma linha de cinco: Battaglia era o elemento mais recuado, com Wendel e Eduardo uns metros à frente, e Acuña ocupava o corredor esquerdo, enquanto que Ristovski aparecia do lado direito. O argentino e o macedónio estavam responsáveis por fazer toda a ala leonina, enquanto que Borja atuava na posição de central ao lado de Neto e Coates. No ataque, Sporar estreava-se a titular ao lado de Rafael Camacho, enquanto que Vietto, já regressado de lesão, estava no banco de suplentes.

Frente a um Sp. Braga onde Trincão e Wilson Eduardo estavam no banco, enquanto que André Horta era titular pela primeira vez desde que Rúben Amorim substituiu Sá Pinto, o Sporting entrou melhor e poderia ter marcado logo durante o primeiro minuto, com Eduardo a rematar contra um defesa adversário depois de um boa jogada de Rafael Camacho na esquerda. Sporar ficou perto do golo ainda antes dos dez minutos, com um remate forte depois de um domínio no peito (9′), e os leões controlaram por completo o arranque do jogo, com uma pressão alta e forte que impedia as investidas adversárias. O avançar do relógio trouxe um crescimento natural por parte do Sp. Braga e uma quase inevitável quebra do Sporting, que depois de não conseguir abrir o marcador nas primeiras oportunidades baixou as linhas e permitiu um maior equilíbrio na partida.

A equipa de Rúben Amorim foi conquistando metros no meio-campo adversário muito graças às arrancadas de Sequeira e Esgaio, os dois elementos que desmontavam a defesa a cinco dos minhotos num meio-campo a cinco que colocava muita gente na frente na hora de atacar. Com Acuña e Ristovski muito subidos no terreno, os dois laterais iam aproveitando para entrar no espaço deixado por Coates de um lado e Borja do outro, apanhando a defesa leonina muitas vezes em inferioridade numérica. Os minhotos aproximaram-se do golo através de uma transição rápida que acabou sem remate (27′) e também de uma tentativa de Paulinho que Max recolheu (29′) e foram conquistando um notório ascendente na partida. Já perto do intervalo, Acuña e Ristovski assumiram quase em definitivo a posição de laterais e retiraram força e presença ao ataque da equipa de Silas, onde Sporar e Rafael Camacho andavam já muito isolados. No final da primeira parte, mantinha-se o nulo na Pedreira.

???????? INTERVALO | Braga 0 – 0 Sporting Mais remates para os "leões" numa 1ª parte com equilíbrio nos Expected Goals: Sporting entrou melhor mas Braga respondeu na recta final ???? Powered by @betpt #LigaNOS #SCBSCP #DiaDeSporting #VãoTerDeContarConnosco pic.twitter.com/2nl9WJ9cDv — GoalPoint.pt ⚽ (@_Goalpoint) February 2, 2020

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Sp. Braga-Sporting:]