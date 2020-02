A polícia de Ghent, na Bélgica, abateu uma mulher que alegadamente terá atacado duas pessoas com uma faca. O jornal Het Laatste Nieuws conta que o incidente terá acontecido na rua Bevrijdingslaan este domingo, pela tarde.

Testemunhas oculares citadas pelo jornal local assistiram ao momento em que as duas pessoas foram atacadas com a faca. Ambas encontram-se fora de perigo mas pouco mais se sabe sobre o seu estado de saúde para além de que uma das vítimas terá sido golpeada na zona do abdómen.

A ação da polícia terá sido rápida: Uma uma patrulha que estava perto do local do incidente conseguiu travar a escalada dos acontecimentos alvejando a atacante com um tiro na mão.Por enquanto o Ministério Público da Flandres Oriental recusa comentar o ataque.