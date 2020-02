À semelhança dos restantes construtores, também a Maserati se prepara para abraçar a electrificação. Nos planos do fabricante italiano está a introdução dos novos GranTurismo e GranCabrio com propulsão exclusivamente eléctrica, estando essa tecnologia a ser desenvolvida no novo Laboratório de Inovação da marca em Modena.

Realçando que os seus futuros modelos a bateria serão 100% eléctricos mas também 100% Maserati, o construtor encontra-se em fase de testes “em várias condições de utilização, tanto em estrada quanto em pista”. Esta fase experimental, em que o conjunto eléctrico foi montado em unidades de desenvolvimento visa, entre outros objectivos, “trabalhar” a sonoridade do motor.

“Os próximos modelos eléctricos terão uma assinatura sonora característica, tal como acontece com todos os Maserati equipados com motores de combustão tradicionais. Portanto, os clientes beneficiarão de veículos de propulsão 100% eléctrica que combinam prazer de condução, conforto e performance com um som único e inconfundível”, promete a marca. E para provar que “a música está a mudar”, divulgou este vídeo.