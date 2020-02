A notícia foi avançada este sábado pelo Expresso mas 24 horas depois a Procuradoria Geral da República (PGR) de Angola já veio desmenti-la, em comunicado citado pelo Jornal de Negócios, e garantir que não existem quaisquer negociações em curso com Isabel dos Santos.

“Não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes, referente aos processos (criminais e civis) que contra ela decorrem”, garantiu no documento a PGR angolana, liderada por Hélder Pitta Grós.

Segundo o Expresso, Isabel dos Santos estaria a tentar negociar com as autoridades angolanas um acordo que revertesse o arresto preventivo de contas bancárias e participações sociais em empresas de que foi alvo, por parte das autoridades judiciais do país.

O acordo pressuporia uma “devolução de dinheiro ao Estado angolano como contrapartida para o fim do arresto de contas e bens”, escreveu o Expresso. Recorde-se que os bens e empresas da Isabel dos Santos foram-lhe confiscados na sequência de uma decisão do Tribunal Provincial de Luanda, que estima que o Estado do país tenha sido lesado em mais de mil milhões de euros na sequência de uma alegada acumulação ilegal de riqueza.

Segundo o Negócios, a PGR acrescentou ainda no comunicado que “enquanto autoridade responsável pela instauração dos processos-crime e fiscal e da legalidade , continua a exercer o seu papel nos processos em curso contra a referida cidadã”.