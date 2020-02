Shakira e JLo a caminho do Super Bowl. Alguém pediu um duelo de latinas?

“São três semanas até ao Super Bowl, por isso vou revelar um pouco do que vai ser a minha atuação no intervalo. Entrem no meu TikTok e vejam. Esta semana, aceitem o desafio de dançar “On The Floor” comigo. Vou partilhar os meus favoritos”, escreveu Jennifer Lopez numa publicação de Instagram, a 12 de janeiro, com o hashtag #JLoSuperBowlChallenge. No separador criado nas Stories, a cantora tem partilhado vídeos de gente a dançar ao som do êxito, mas também imagens desfocadas dos próprios ensaios.

Aos 50 anos, Jennifer Lopez parece estar mais plena do que nunca. A cantora de sucessos como “Waiting for Tonight”, “Love Don’t Cost a Thing” e “Jenny from the Block” destacou-se também no cinema com o filme “Hustlers”, que lhe deu acesso ao rol de nomeados a vários prémios da indústria, com a habitual passagem pela passadeira vermelha — Globos de Ouro, Critics’ Choice Awards e Screen Actors Guild Awards (só mesmo a Academia é que a deixou de fora). Ao menos o destaque no icónico Hollywood Issue da Vanity Fair já ninguém lhe tira.

Em setembro do ano passado, JLo sacudiu o mundo da moda ao encerrar o desfile da Versace com uma nova versão do Jungle Dress, o vestido que celebrizou em fevereiro de 2000, na passadeira vermelha dos Grammys. Meses depois, Donatella revelava o vídeo da campanha do próximo verão, protagonizado pela estrela norte-americana. Atualmente, Jennifer continua a ser a musa da Guess e estreia agora uma nova campanha da Coach.